¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥íChan¡Ù¡£¡ô784¤Ç¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª¥é¥Ã¥­¡¼¥É¥Ü¥ó!!¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¢¡²ÆºÚ»Ò¡¢ËÊ¤¨¤ë¡ª¡Ö³Ú¤·¤¯¤¤¤³¤¦¡ª¡×º£²ó¤Î¿·´ë²è¡ÖÁ´¤Æ¤Ï¥³¥¤¥ó¤¬·è¤á¤ë!¥é¥Ã¥­¡¼¤«!?¥¢¥ó¥é¥Ã¥­¡¼¤«!?¡Ø¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª¥é¥Ã¥­¡¼¥É¥Ü¥ó!!¡Ù¡×¤Ï¡¢±¿¤È¼ÂÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¿·´¶³Ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥É¥Ü¥ó¥³¥¤¥ó¡×¤ò¥È¥¹¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿É½¤¬½Ð¤ì¤Ð¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥³¡¼¥¹¡×¡¢