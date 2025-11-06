日産自動車 [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は779億円の赤字(前年同期は1160億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比38.5％減の313億円に落ち込んだが、売上営業利益率は前年同期の1.1％→1.8％に改善した。 株探ニュース