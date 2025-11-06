（台北中央社）台湾の金融持ち株会社、玉山フィナンシャルホールディング（玉山金控）は5日、三商ホールディング（三商投控）傘下の保険会社、三商美邦人寿保険を株式交換で完全子会社化すると発表した。取引が完了すれば、玉山FHは資産規模で国内5位の上場金融持ち株会社となる見通し。主務機関の承認を経て発効する。玉山FHと三商人寿の董事会（取締役会）が同日、来年1月の臨時株主総会で完全子会社化案を可決する案に同意した