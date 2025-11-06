「BCNランキング」2025年10月の月次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位arrows We2 FCG02（FCNT）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）7位arrows W