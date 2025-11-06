バルセロナは現地時間5日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でクラブ・ブルッヘと対戦し、3−3で引き分けた。敵地に乗り込んだバルセロナは開始早々の6分にハイラインの裏を突かれて先制を許すと、直後にフェラン・トーレスがネットを揺らすも、17分に鮮やかなカウンターを浴びて失点。61分にラミン・ヤマルが驚異的なテクニックから同点ゴールを挙げたが、わずか2分後にまたもやハイラインの裏を突かれ