【その他の画像・動画等を元記事で観る】 GLAYが、63rdシングル「Dead Or Alive」とドームツアーのDVD＆Blu-ray『GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE』をリリースすることが決定。さらに2026年に全国ホールツアーも発表された。 ■「Dead Or Alive」はTAKURO作詞・作曲のロックナンバー 2024年、メジャーデビュー30周年を迎え『GLAY EXPO』というテ}