¢£¡Ö#¿À¤È¿À¡×¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYUTA¡¦Ì¿¡¦HYDE¤Îµß¤¤¤Î¼ê¡É¥Ýー¥º¤Ê¤É①～② NCT¤ÎYUTA¤¬-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¤Î¥Üー¥«¥ëÌ¿ -mikoto-¤ÈHYDE¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¿À¤È¿À¡×¤Î°ì¸À¤òÅº¤¨¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤Ç¥¸¥°¥¶¥°¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¶Ê¤²¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸«¤»¤ë¡Èµß¤¤¤Î¼ê¡É¥Ýー¥º¤ÇÊÂ