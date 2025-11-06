日本紙パルプ商事 [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:50)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比83.9％減の9.2億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の85億円→20億円(前期は75.6億円)に76.5％下方修正し、一転して73.6％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比41.8％減の10.8