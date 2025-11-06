北京時間11月5日未明、太陽で2回にわたり強いフレアが発生しました。ピークに達したのは、それぞれ午前1時34分と午前6時1分で、強度はX1．8とX1．1だったとのことです。太陽フレアは、太陽の表面で起きる強烈な閃光現象の一種で、そのエネルギーは極めて大きく、太陽系の中でも最も強烈な閃光です。太陽フレアの強さは通常、人工衛星を利用して測定されます。今回のフレアの発生により、太陽では他の活動が次々に誘発され、大量の