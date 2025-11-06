JR大村線の線路内に自転車を放置して回送列車に衝突させ、運行に危険を生じさせたとして電汽車往来危険の容疑で逮捕された53歳の男が性的姿態撮影の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、佐賀県伊万里市の代行運転手、釘田 信隆容疑者 53歳です。 警察によりますと去年11月、長崎県内の20代の男子大学生と女性との性行為を、窓越しにカーテンの隙間から自身のスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。 警