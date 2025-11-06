東京都内の個室マッサージ店でタイ国籍の12歳の少女を違法に働かせたとして、経営者の男が逮捕されました。警視庁は「人身取引」の一端とみて実態を調べています。【写真を見る】タイ国籍の少女（12）をマッサージ店で違法に働かせた疑いで経営者の男逮捕外国人の「人身取引」事案で最年少警視庁おととい、警視庁が家宅捜索に入ったのは東京・文京区のマッサージ店。この店を経営する細野正之容疑者（51）は、今年6月から7月に