天皇陛下が電磁波工学などについての国際会議の開会式に出席されました。きょう（6日）午後4時ごろから千葉市の幕張メッセで、電磁波や光に関する国際会議「2025年フォトニクス・電磁波工学研究に関するシンポジウム」の開会式が行われ、天皇陛下があいさつされました。「In the field of water issues, with which I have been involved, light and elect