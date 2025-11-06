日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が6日までにYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。過去の大スランプを振り返った。日本ハム時代の12年、開幕から24打席連続無安打と極度の不振に陥った中田氏。ストレスから、知らない間に目の下あたりに無数の吹き出物ができたという。顔だけでなく「手と足の皮がホンマに、人生であれ1回だけやけど、ペリペリぺりって剥げるの。蛇の皮みた