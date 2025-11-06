ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まで３か月となった。活躍が期待される有望な競技を始め、五輪代表入りをかけた争いが佳境を迎えている。（五輪取材班）今季限りでの現役引退を表明しているスノーボード女子アルペンの竹内智香（４１）（広島ガス）が、７大会連続となる五輪代表入りを目指している。２年前から悩んでいた腰痛が解消し、「毎日ワクワクしている」と新たなシーズンを心待ちにしている。１０月下旬、地元・