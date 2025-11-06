イギリス・コッツウォルズの動物園には、ヨーロッパでわずか5頭しかいない“シロサイの子ども”がいる。【映像】シロサイの子どもが元気に走る様子（動画あり）映像には元気に走り回る様子が映っており、マーカスと名づけられたこのシロサイは、ヨーロッパで2025年に生まれたわずか5頭のうちの1頭だ。動物園によると親子は仲良く過ごしていて、母親のナンシーは自分の7頭目の子ども・マーカスを熱心に世話しているということだ