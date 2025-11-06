準決勝の桐蔭学園戦でミドルシュートを放つ日大藤沢・中村＝２日、Ｕ等々力全国高校サッカー選手権県２次予選で日大藤沢が２年ぶりの優勝へ王手をかけた。部員１４０人超の強豪で２年生ながら主力として存在感を見せているのがＭＦ中村龍剛だ。日本代表としても活躍した父・憲剛さんの教えを胸に「ここで負けたら意味がない」と気を引き締めて９日の大一番に臨む。ゆかりの深い等々力での勝利は格別だった。２日の準決勝・桐蔭