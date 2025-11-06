Ｊ１岡山のＭＦ佐藤龍之介（１９）が、４か月ぶりに日本代表に復帰した。佐藤は６日に発表された国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨む日本代表メンバー入り。６月の活動でＡ代表初招集となり、７月の東アジアＥ―１選手権にも出場。９、１０月の活動はＵ―２０Ｗ杯などの影響でメンバーに入っていなかったが、再び森保ジャパン入りとなった。佐藤は岡山を通じて「来年のＷ杯に向けた大事