井端弘和監督（５０）率いる野球日本代表・侍ジャパンの強化合宿が６日に宮崎でスタート。今月開催予定の日韓戦から導入されるピッチコムを初体験した。この日は中村や若月など捕手陣がチームスタッフからピッチコムの使用法などについてレクチャーを受けると、ブルペンでは平良―坂本バッテリーが実際に使用して投球練習を実施。ピッチクロックについても併せて気にかけながら投球を行った。合宿のテーマの１つに「ピッチコ