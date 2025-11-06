7-61で完敗、エディージャパンが学ぶものは何かエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）率いるラグビー日本代表は、11月1日にロンドン・ウェンブリーで行われた「リポビタンDツアー2025」第1戦で、世界ランキング1位の南アフリカ代表スプリングボクスに7-61と完敗した。同じイングランドで10年前に起こした世紀の番狂わせ「ブライトンの奇跡」から10年。現在のランク13位から2年後に近づくワールドカップ（W杯）オーストラリア