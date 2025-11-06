プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）が、2025年11月5日にユーチューブを更新し、今オフ大リーグに挑戦する巨人・岡本和真内野手（29）について、「ヤンキースに行ってほしい」との見解を示した。 「ニューヨークに行けば松井がいる」岡本は今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦。日本球界屈指の強打者の大リーグ挑戦に、多くの米メディアが注目している。 大リーグ公式サイト「mlb.com」