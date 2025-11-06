湿気や汗でメイクが崩れやすい夏は終わったけれど、これからの季節でも暖房が効いているオフィスや電車内で、いつの間にかメイクがヨレてしまっていることも。特に目元は、崩れてしまうと目立ってしまう箇所。そこで今回は、プチプラとは思えない描きやすさと落ちにくさで噂になっている【セザンヌ】の「極細アイライナーEX」に注目。SNSや口コミサイトで「落ちにくい」と好評なようだけれども、本当にそんなに落ちないの？