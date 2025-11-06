プロスケーターでタレントの本田真凜（24）が5日、自身のインスタグラムを更新。地元の京都で1、2日に行われた宇野昌磨プロデュースのアイスショー「Ice Brave2」に出演したことを振り返った。 【写真】キレイすぎ！表情もポーズも決まってます 「ICE BRAVE」と書き出し「ただいま京都！！」と投稿。「幼少期にずっと練習していたリンクでこうして滑れてとっても嬉しかったのです！！」とつづ