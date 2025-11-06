日本と世界の歴史映画のための映画祭「第17回京都ヒストリカ国際映画祭」が開催されます。京都ヒストリカ国際映画祭実行委員会が主催し、2025年12月2日(火)から12月7日(日)まで京都文化博物館にて実施されます。今年は、絶大のスター・阪東妻三郎が京都に撮影所を作った設立100年の2026年に向けて、『雄呂血』の上映など多彩なプログラムが予定されています。 第17回京都ヒストリカ国際映画祭 名称：第17回京都ヒ