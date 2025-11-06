3日目となる国会の代表質問。午前は国民民主党と公明党の議員が質問に立ち、「政治とカネ」を巡る自民党の姿勢を追及しました。（公明党西田 実仁 幹事長）「わが党、及び国民民主党は、献金を受けられるのは党本部及び都道府県連のみとする規制強化の法案を作成中です。これにより、政党支部が議員個人の財布でないことを明確にします。政党支部と個人の財布を切り離す規制強化策について自民党総裁としてどうお考えでしょうか