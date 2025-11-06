読売テレビが６日、１３日午後７時より放送する「ベストヒット歌謡祭２０２５」に出演する２５組の歌唱曲を発表した。１３回連続出演で、今年、デビュー１５年目を迎えたＫｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２は、４日に発表されたばかりの最新曲「＆Ｊｏｙ」をテレビ初パフォーマンス。また、初の４大ドームツアーやワールドツアーを成功させるなど勢いが止まらないＢＥ：ＦＩＲＳＴは、ドラマ主題歌として話題を呼び、自身として最速でストリ