天皇賞・秋8着のタスティエーラ（牡5＝堀、父サトノクラウン）は状態を見極めたうえで、ジャパンC（30日、東京）か、選出された香港カップ（12月14日、シャティン）を目指すことが6日、分かった。キャロットクラブが発表。