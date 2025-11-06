7日開幕のフィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が6日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。女子で3年連続出場となる青木祐奈（MFアカデミー）は持ち味のルッツ―ループの連続3回転などを確認。第3戦スケートカナダからの連戦で「疲れてます」と苦笑いで明かしたが、氷上の動きは軽快だった。5→3位と毎年順位を上げており、現役を続ける大きなモチベーションとなる大会。「2年前から辞める辞める詐欺みた