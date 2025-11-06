韓国との強化試合に向けた練習を見守る日本代表の井端監督（中央）＝サンマリン宮崎野球の日本代表が6日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で韓国との強化試合（15、16日・東京ドーム）に向けた合宿を開始した。精力的に動いた井端監督は「二遊間はメジャーリーガーもいないし、国内（の選手）でやらないといけない。今回呼んでいる選手は非常に大事」と来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の選手選考につな