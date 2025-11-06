聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」開幕を前に、多くの会場がある東京都ゆかりの選手らが6日、都庁で小池百合子知事と面会した。過去のデフリンピックでメダル8個を獲得している卓球の亀沢理穂（35）は「最高のパフォーマンスを発揮したい。共生社会の実現につながるよう、責任をもって頑張る」と決意表明した。レスリングの三浦桂吾（41）は社会人になってから競技に取り組むようになった。「年齢、障害に関係な