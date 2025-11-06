ぶつかり稽古で胸を出す琴桜＝福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋宿舎右膝の負傷で先場所14日目から休場した大関琴桜は6日、福岡市東区の佐渡ケ嶽部屋で稽古した。九州場所（9日初日・福岡国際センター）について、父で師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）は「出場か」との質問に「再生医療がはまり、間に合った。琴桜の頭にも休場の文字はないと思う」と出場を明言した。琴桜はこの日、相撲を取らず、基礎運動やぶつかり稽古で胸を出し