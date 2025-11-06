７日に開幕するフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯の前日練習が６日、会場の東和薬品ラクタブドームで行われた。２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）はフリーの「トゥーランドット」の曲かけで、冒頭の４回転サルコー、４回転−３回転の連続トーループなど全て着氷。「音楽だったり、氷の感触だったり、自分自身の調子っていうところを全て含めてかなり良い感じだった