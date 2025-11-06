チェルシーの指揮官エンツォ・マレスカ監督はCLリーグフェーズ第4節のカラバフ戦の後、不満を口にした。この日アウェイに乗り込んだチェルシーは16分エステヴァン・ウィリアンのゴールで先制に成功したが、前半のうちに逆転を許す。56分にアレハンドロ・ガルナチョがネットを揺らし、敗戦こそは逃れたが、まさかの2-2のドローで終わることとなった。優勝したクラブW杯による疲労がチームにでていることも認めていたマレスカ監督だ