ユナイテッド航空は、アメリカ連邦航空局（FAA）とアメリカ運輸省による運航便数削減命令を受け、一部便の運航を取りやめる。アメリカ連邦航空局とアメリカ運輸省は、政府閉鎖期間中の安全運航を維持するため、アメリカ主要空港40空港発着便を、11月7日から運航便数を10％削減するよう指示した。ユナイテッド航空では、長距離国際線とハブ間を結ぶ路線は運航を維持し、ハブ間を結ばない地域路線や国内幹線を重点的に減便する。段階