前田は改めて、日本球界復帰の意思を示した(C)Getty Images来季から日本球界復帰の意向を示していた前田健太が11月6日、自身のインスタグラムを更新。メジャーでの10年間を写真で振り返るとともに英語で「来季から日本でのキャリアを継続することを決断しました」と記している。【動画】メジャーで異彩を放つスライダー！ 前田健太の奪三振シーン写真はドジャース時代の背番号18のユニホーム姿から始まり、ツインズ、タイガ