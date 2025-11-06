トライネンら救援右腕には疑問符がつくと米記者が指摘した(C)Getty Images早くも3連覇の期待がかけられるドジャースだが、来季に向けて今オフも補強策に乗り出すだろう。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子米メディア『ClutchPoints』は「3連覇に向けたロースター強化のための攻撃的な計画」と題した記事を掲載。佐々木朗希がクローザーとして活躍し、山本由伸がワ