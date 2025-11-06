◆米女子プロゴルフツアーＴＯＴＯジャパンクラシック第１日（６日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、米ツアー２週連続優勝を狙う山下美夢有（花王）は３連続を含む７バーディー、ボギーなしで７アンダー６５をマークし、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と並んで首位発進した。「先週は終わったことなので、今週は切り替えてラウンドした」。米ツアー２勝目を挙げて凱旋帰国した山