高市早苗首相がジャケットに着けているピンバッジに注目が集まった。高市首相は６日までに自身のインスタグラムを更新。５日の投稿で「今朝、閣議の後に、『日本成長戦略本部』の初会合を開催しました」と報告。「日本経済の供給力を抜本的に強化し、所得を増やし、消費マインドを改善させ、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指し、高市内閣の成長戦略を始動させます」と意気込んだ。続けて「さら