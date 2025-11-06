◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）は４バーディー、３ボギーの１アンダー７０で回り、トップと６打差の３７位スタートとなった。アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。石川は前半１４番でティーショットを左へ曲げた。ＯＢ杭まで４メ