◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯（７日開幕、大阪・東和薬品ラクタブドーム）前日の公式練習が行われ、第１戦のフランス大会で２位だった坂本花織（シスメックス）は、フリー「愛の讃歌」の曲をかけて調整を行った。冒頭からダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ、３回転ルッツ―２回転トウループなどを降りたが、スケーティング中に一度転倒。その後ジャンプも精彩を欠き「１個ミス