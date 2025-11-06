西小結・高安（35＝田子ノ浦部屋）が6日、福岡県大野城市の部屋で九州場所（9日初日・福岡国際センター）へ向けた調整を行った。ロンドン公演から10月22日に帰国後、持病の腰痛を発症。27日の番付発表の4日後、九州入りして部屋の三段目や序二段と相撲を取って備えてきた。この日も軽めのシコやスクワットを行い、弟弟子の指導にも取り組んだ。「腰痛が邪魔してますけど頑張ります。こっちにきて基礎運動から始めて、相撲を取