さや香の石井（37）が、5日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」に出演。女装の振る舞いが、目指した女性芸能人とは違うとツッコまれた。番組の企画は芸人がボケなしで女装し、No.1を決定する「とにかくイイ女になりたいねん」。かまいたちの山内健司、さや香の石井、東京ホテイソンのたける、トム・ブラウンの布川ひろき、錦鯉の渡辺隆が挑戦し、河合郁人が審査した。石井のコンセプトは「カッコいいけど、話しやすい、気さくな感じ