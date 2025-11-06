お笑いコンビ、東京ホテイソンのたける（30）が、5日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」に出演。女装に挑戦し、高評価を受けた。番組の企画は芸人がボケなしで女装し、No.1を決定する「とにかくイイ女になりたいねん」。かまいたちの山内健司、さや香の石井、たける、トム・ブラウンの布川ひろき、錦鯉の渡辺隆が挑戦し、河合郁人が審査した。河合はたけるが登場してすぐに「すごい！かわいい！」と絶賛。5人はカラオケで河合を囲み