日本郵便（東京都千代田区）は2025年11月5日、全国的なクマの出没や被害を受け、状況により「一時的に集配業務（集荷・取集・配達）を見合わせる可能性」があると発表した。実際に、6日正午時点で、秋田県内の一部地域で配達を見合わせているという。「お客さまの敷地内への駐車」お願いする場合も日本郵便は公式サイトで、「社員の安全を守るため」として、次のような状況のもとでは「一時的に集配業務（集荷・取集・配達）を見合