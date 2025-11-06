瀬戸内海（岡山・倉敷市の情報カメラから） 小豆島海上保安署によりますと、6日午前11時14分、「海上でプレジャーボートのエンジンがかからなくなった」と118番通報がありました。 巡視艇が現場に向かい、小豆島沖の城ヶ島の北東約2.8kmの海上で航行不能になっていたプレジャーボートを発見し、福田港までえい航しました。 ボートには備前市の男性（65）が1人で乗船していて、調べにより