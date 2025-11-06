ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太が6日、東京・中目黒でジュエリーブランド『QUESERA（ケセラ）』のPOP UPのオープン前日取材会を開催した。【写真】キュートすぎ！ルダハートポーズで笑顔の中島颯太1周年を迎えるのを機に中島が同ブランドのディレクターだったことが発表された。中島は「発表の『1年ほど前から実はディレクターをしていた』という形で立ち上げていたんです。もともとジュエリーをやってみたい