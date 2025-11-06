６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３８．５１ポイント（０．９７％）高の４００７．７６ポイントと続伸した。前日の好地合いを継ぐ流れ。米中貿易摩擦の緩和や、中国の政策に対する期待感などが投資家心理を上向かせている。ハイテク産業支援の動きも関連銘柄にとっての追い風。中国は人工知能（ＡＩ）用半導体の国産化を一段と推進する方針だ。外電が５日、消息筋情報として報じたところによると、