「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドを満喫したショットを公開した。佐々木は「#Dハロではないけど笑夏の思い出」とコメントし、パーク内でサングラスをかけドリンクを手にポーズを取る姿や、笑顔のショットを公開。さらに、「#ディズニーランド#TDL#あーでぃず#あーコーデ#乾杯あーりん#あーりんぐらむ」とハッシュタグをつけた。この投稿に