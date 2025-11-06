経営再建中の日産は、神奈川・横浜市の本社を970億円で売却すると発表しました。売却後も賃貸借契約で使用を続けます。発表によりますと、経営再建計画の一環として、横浜市にある本社の土地と建物を台湾の部品メーカーなどが出資する会社に970億円で売却するということです。今後は賃貸借契約を結び、本社としての使用を続けます。売却は12月の予定で、得られる資金は設備の更新やAI・デジタル化の推進など、業務効率化に活用しま