英国の老舗ステーショナリーブランド「SMYTHSON（スマイソン）」から、日本限定アイテムが登場。クロスグレインカーフレザーを使用したレオパードスモールフラットポーチは、上質な素材感とコンパクトな機能性を兼ね備えた逸品です。日々の必需品を美しく収納し、持つたびに気分を高めてくれるラグジュアリーなポーチをご紹介します。 SMYTHSON日本限定ポーチが新登