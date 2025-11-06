Image: Apple その価格設定でたのんます！Apple（アップル）が開発していると噂されている、低価格の廉価MacBook。情報によると、iPhone向けのA18 Proチップを搭載するかもなんて話があって、結構安くなるらしいぞ？みたいな前情報がでていました。続報です。Bloombergが報じるところによると、「1,000ドルを大きく下回る」見込みで、低価格WindowsノートやChromebookと競合するポジションに